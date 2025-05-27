Путин объявил о развитии Мастерской управления «Сенеж»

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Владимир Путин объявил о планах по развитию и расширению административных функций Мастерской управления «Сенеж».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии