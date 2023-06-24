Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Дмитрий Федоров: «Терпеть не могу трешток и хайп, но понимаю, что хоккей нужно продвигать с помощью цепляющего контента. Это игра скромных, а молодежь воспитана на других ценностях»

– Что нужно для популяризации хоккея в России?  – Я терпеть не могу трешток и хайп, ненавижу скандалы, но понимаю, что хоккей нужно продвигать с помощью какого-то цепляющего контента.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх