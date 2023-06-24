Дмитрий Федоров: «Терпеть не могу трешток и хайп, но понимаю, что хоккей нужно продвигать с помощью цепляющего контента. Это игра скромных, а молодежь воспитана на других ценностях»

– Что нужно для популяризации хоккея в России? – Я терпеть не могу трешток и хайп, ненавижу скандалы, но понимаю, что хоккей нужно продвигать с помощью какого-то цепляющего контента.
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