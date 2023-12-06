Зверства на камеру: секту детей-живодеров раскрыли в Подмосковье Евгения КомароваСегодня общественность Подмосковья потрясает шокирующая история жестокости подростков, раскрывшаяся в закрытом онлайн-чате, где делятся отвратительными записями убийств животных.
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