Лидер «Движения социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в статье для журнала «Национальная оборона» написал, что Европейский союз, «накачивая» Украину вооружением и деньгами, планирует истощить Россию и подготовиться к прямому вооруженному конфликту с ней.