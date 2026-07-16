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ЕС планирует «истощить» Россию к 2030 году – Вулин

ЕС планирует «истощить» Россию к 2030 году – Вулин

Лидер «Движения социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в статье для журнала «Национальная оборона» написал, что Европейский союз, «накачивая» Украину вооружением и деньгами, планирует истощить Россию и подготовиться к прямому вооруженному конфликту с ней.

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