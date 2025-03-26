Биолог Татаренко рассказала, какие цветы нужно успеть посеять до конца марта

Петунию следует посеять до конца марта, чтобы успеть получить здоровые растения. В начале весны также высаживают популярные однолетники, такие как флокс Друммонда, львиный зев и астру, сообщила "Известиям" преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.