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Наступило время «Орешника». Ответ Киеву на удары по России будет ужасающим

Наступило время «Орешника». Ответ Киеву на удары по России будет ужасающим

Наступило время «Орешника». Ответ Киеву на удары по России будет ужасающим Юлия СоколоваМинувшая ночь стала настоящим испытанием для российских регионов.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Вопрос, когда?
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18 час.
Борис Кокин
Очередное бла-бла-бла, пиздаболы.
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18 час.

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