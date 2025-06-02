Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Потери от украинского удара некритичны, у России «избыточное количество стратегических бомбардировщиков»

Потери от украинского удара некритичны, у России «избыточное количество стратегических бомбардировщиков»

БлокнотРУ США признали теракты на железных дорогах России: Рубио позвонил Лаврову, пока СК РФ переименовывал подрывы в «обрушения» В администрации Трампа понимают, что взрывать гражданские поезда нельзя, однако пока не назвали Украину государством-террористом 1 июня, в день, когда на железных дорогах России было совершено несколько терактов (в том числе подорван мост в момент следования пассажирского поезда, погибло семь человек), а затем состоялась массовая атака БПЛА против нашей стратегической авиации, в Москву позвонил глава Госдепа США Марко Рубио.

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Комментарии
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Владислав Владислав
БПЛА окраины ввиду их малых размеров в принципе не могли принести серьезного ущерба стратегам России!
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5 час.
Владислав Владислав
Эта атака чисто окраинская МНОГО ВИЗГА ИЗ ГИЧЕГО!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Массированный налёт нескольких десятков дронов с небольшими зажигательными зарядами мог поджечь самолёты на стоянке. Нужно разобраться насколько быстро сработали службы по тушению.
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5 час.
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