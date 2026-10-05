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Владимирские новости

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«Владимирский стандарт» должен рязанской фирме 16,6 млн рублей

«Владимирский стандарт» должен рязанской фирме 16,6 млн рублей

Компания задолжала партнерам более 40 млн рублей, включая 16,6 млн рязанской фирме «АВАНГАРД» и 10 млн ООО «Пегас Авто».

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