Ложка соды и ваши оладьи поднимутся самыми пышными. На вид почти пончики

Пышные оладьи на кефире по своей текстуре и объему напоминают настоящие воздушные пончики. Секрет их пышной формы и пористого мякиша кроется в использовании подогретого кефира, точном расчете муки и добавлении соды на самом последнем этапе замеса.
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