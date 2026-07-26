Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ложка соды и ваши оладьи поднимутся самыми пышными. На вид почти пончики

Ложка соды и ваши оладьи поднимутся самыми пышными. На вид почти пончики

Пышные оладьи на кефире по своей текстуре и объему напоминают настоящие воздушные пончики. Секрет их пышной формы и пористого мякиша кроется в использовании подогретого кефира, точном расчете муки и добавлении соды на самом последнем этапе замеса.

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