Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

Ага. Украли. А копий, видимо, не было, потому что копирка закончилась некстати.

Александр Маркитанов

какие-то детские отмазки у Трампа. Он показывает, что дела у него плохи. На штатах пробу негде ставить в виде обвинений, вот и переводят стрелки.