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Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

Lenta.ru Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Россию в краже засекреченного проекта плана по созданию гиперзвуковых ракет.

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Комментарии
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Elena Guseva
Ага. Украли. А копий, видимо, не было, потому что копирка закончилась некстати.
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3 час.
Андрей Шурканцев
Обама сдаёт секреты гипер-ракеты... .
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3 час.
Александр Маркитанов
какие-то детские отмазки у Трампа. Он показывает, что дела у него плохи. На штатах пробу негде ставить в виде обвинений, вот и переводят стрелки.
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2 час.

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