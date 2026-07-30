Трагедия в Пермском крае: двое детей утонули за два дня

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводятся процессуальные проверки по фактам гибели несовершеннолетних в водоемах, расположенных на территории Косинского и Березниковского муниципальных округов.
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