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Пригожин: до освобождения Артемовска от войск Украины осталось взять штурмом 2,5 километра

Пригожин: до освобождения Артемовска от войск Украины осталось взять штурмом 2,5 километра

До освобождения территории города Артемовска (украинское название — Бахмут) от Вооруженных сил Украины осталось взять штурмом 2,5 километра.

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