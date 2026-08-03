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РИА Новый день

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Из реки Надым достали тело мужчины

Очередной инцидент гибели на воде расследуют на Ямале. Из реки Надым достали тело мужчины. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 31 июля 2026 года мужчина 1994 года рождения вместе со своей семьей купался в реке Надым, где установлены знаки «Купание запрещено».

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