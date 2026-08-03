Очередной инцидент гибели на воде расследуют на Ямале. Из реки Надым достали тело мужчины. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 31 июля 2026 года мужчина 1994 года рождения вместе со своей семьей купался в реке Надым, где установлены знаки «Купание запрещено».