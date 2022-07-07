Легендарными Фиш&Чипс угостит Русская Рыбопромышленная Компания на Дне рыбака в Приморье

Настоящей изюминкой гастрономического фестиваля, который пройдет в воскресенье, 10 июля, во время масштабного празднования Дня рыбака во Владивостоке (6+), станет кулинарное шоу от Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК), сообщает ИА PrimaMedia.