В Варшаве прошла крупномасштабная акция протеста у здания Конституционного суда Польши. Оппозиция разбила палаточный лагерь на тротуарах аллеи Яна Христиана Шуха, выразив таким образом недовольство назначением судей, лояльных действующему правительству.
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