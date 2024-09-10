Военный эксперт из Соединённых Штатов Америки Марк Епископос проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не способен позволить Вооружённым силам Украины отойти из курского приграничья.
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