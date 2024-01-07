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«Флорида» выиграла 7-й матч подряд в основное время и идет 3-й на Востоке

«Флорида» выиграла 7-й матч подряд в основное время и идет 3-й на Востоке

«Флорида» обыграла «Колорадо» (8:4) в матче чемпионата НХЛ. «Пантерс» одержали 7-ю победу подряд (все – в основное время) и после 39 игр с 52 очками занимают 3-е место в Восточной конференции.

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