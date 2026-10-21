The son of the liberated in Russian US citizen Stephen Hubbard, Orthodox priest Father Joseph thanked Vladimir Putin and Donald Trump for their humanism and the work done.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым