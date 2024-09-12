В 80 лет пенсионер из Лосинки играет в волейбол и приседает на одной ноге

Александр Алексеевич Алексеев из Лосинки в свои 80 лет даст фору многим молодым. Он играет в волейбол, по 20 раз приседает на одной ноге, подтягивается на турнике, зимой бегает на лыжах и окунается в прорубь.
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