Microsoft Flight Simulator 2024 получила патч с исправлением вылетов и исчезающего курсор...

Microsoft Flight Simulator 2024 получила патч с исправлением вылетов и исчезающего курсора при входе в Xbox LiveГлава разработки Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн выразил благодарность сообществу за поддержку и заявил, что студия продолжит отслеживать проблемы и будет держать игроков в курсе дальнейших исправлений.