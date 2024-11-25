Microsoft Flight Simulator 2024 получила патч с исправлением вылетов и исчезающего курсор...

Microsoft Flight Simulator 2024 получила патч с исправлением вылетов и исчезающего курсора при входе в Xbox LiveГлава разработки Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн выразил благодарность сообществу за поддержку и заявил, что студия продолжит отслеживать проблемы и будет держать игроков в курсе дальнейших исправлений.
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