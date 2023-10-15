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Гражданочка

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На день рождения свекровь пригласила бывшую жену с ее матерью, внука и сына. «Как будто и нет новой семьи!» – расстраивается невестка

На день рождения свекровь пригласила бывшую жену с ее матерью, внука и сына. «Как будто и нет новой семьи!» – расстраивается невестка

На день рождения свекровь пригласила бывшую жену с ее матерью, внука и сына. «Как будто и нет новой семьи!» – расстраивается невестка— Я сказала мужу, что если он пойдет на этот день рождения, то это будет предательство нашей семьи! – рассказывает двадцативосьмилетняя Олеся.

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