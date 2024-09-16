Сотню милитаризированных детских игрушек отправили из Удмуртии на спецоперацию

Ижевск. Удмуртия. Порядка 100 игрушечных Чебурашек отправились из Удмуртии помогать бойцам на СВО. Об этом в своём ТГ-канале сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв.
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