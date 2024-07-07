Илон Маск назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Илон Маск, миллиардер и основатель Tesla, опубликовал информацию о небезопасности использования мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России), деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена), принадлежащего корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии