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Глава Пентагона подтвердил намерение США об оказании военной помощи Украине

Глава Пентагона подтвердил намерение США об оказании военной помощи Украине

Поддержка военными ресурсами Украины со стороны администрации США будет продолжаться, заявил министр обороны Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым, 20 октября сообщила пресс-служба Пентагона.

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