Глава Пентагона подтвердил намерение США об оказании военной помощи Украине

Поддержка военными ресурсами Украины со стороны администрации США будет продолжаться, заявил министр обороны Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым, 20 октября сообщила пресс-служба Пентагона.
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