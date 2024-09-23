В Рязанской области заморозки до -4 сохранятся до 24 сентября

Синоптики сообщают, что заморозки продержатся минимум до 24 сентября. При этом температура по области может опускаться до -4 градусов - но в ночные часы, днем солнце пока еще достаточно прогревает воздух.
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