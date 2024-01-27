ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ. МИГРАНТЫ УСТРОИЛИ РУССКИМ КВЕСТ НА ВЫБЫВАНИЕ

Миграционная сфера в России захвачена диаспорами. Если раньше "гости" из ближнего зарубежья действительно чувствовали себя гостями, то теперь они всё сильнее посягают на права русских, всё активнее заявляют о правах своих.
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