В Крыму установили лимиты потребления электроэнергии

Ограничить режим потребления электрической мощности в Крыму по графику аварийного ограничения режима потребления электрической мощности дал распоряжение диспетчер Черноморского Регионального Диспетчерского Управления (РДУ), сообщает 17 июля пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
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