«Наследник»: пугающий триллер о семейных тайнах

25 апреля в российский прокат выходит фильм французского режиссера Ксавье Леграна «Наследник». Картина участвовала в кинофестивале в Сан-Себастьяне, главную роль в ней исполняет обладатель премии «Сезар» Марк-Андре Гронден.
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