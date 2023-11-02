Украина потеряет пять областей, российская армия готовит «купянский котел»: анонс для ВСУ

"Москва подает сигнал, что Россия для обеспечения безопасности русского населения на востоке Украины может инициировать свои собственные операции, в результате которых еще пять областей Украины отойдут под контроль России", – поделился своей точкой зрения он.
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