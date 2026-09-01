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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кидд о том, напоминает ли он Джеймсу о финале 2011 года: «Нет, обычно это он вспоминает. Говорит, что нам повезло. И я соглашаюсь»

Тренер и экс-звезда НБА Джейсон Кидд отметил, что сам не поднимает тему финала-2011 в разговорах с Леброном Джеймсом .

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