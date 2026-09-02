Заявления Владимира Зеленского о «решающем сентябре» — это не столько анонс мирных инициатив, сколько сигнал о том, что Киев напрямую увязывает свою судьбу с новыми решениями Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым