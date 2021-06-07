Politpres

2 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Скамеечка - как центр провокаций Бориски и Терезки, ну чем они оба друг от друга отличаются в провокациях идиотически...Марков объяснил, ...
  • SL
    Они не только документы на скамейках разбрасывают, якобы для убедительности, но и флакончики из-под Новичка и их жерт...Марков объяснил, ...
  • Игорь Кошетов
    Вооот! Давно бы так!!! И почаще, почаще!!!«Мир в очередной ...

Баранец одним словом обесценил планы Украины по созданию «супероружия»

Баранец одним словом обесценил планы Украины по созданию «супероружия»

На Украине «замахнулись» на создание гиперзвукового оружия, превышающего скорость в шесть Махов. Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал заявление специалистов Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» им.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх