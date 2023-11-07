Днем оттепель, ночью заморозки. Какая погода будет на Алтае до 13 ноября?

Синоптики прогнозируют похолодание, а на дорогах сильный гололед Погода в Алтайском крае готовит полосу препятствий, как для автомобилистов, так и для пешеходов: после оттепели синоптики прогнозируют в регионе похолодание, с которым на дорогах ожидается сильные голодные явления.
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