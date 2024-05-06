Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Сатанисты.Конгресс США Новы...
  • Россиянин
    Все уже давным давно сказано. Будем их убивать.Новый этап спецоп...
  • Николай Берлизов
    Это очень-очень хорошо, что Чубайс возглавил группу спонсоров этой антинашей конторы! Евреи ещё тысячу раз себя за эт..."Проект Чубайс": ...

Русские ушли в подполье, на улицу выходят только «смертники», а молодежь отрывается, как в последний раз: Как сейчас живет Одесса

Русские ушли в подполье, на улицу выходят только «смертники», а молодежь отрывается, как в последний раз: Как сейчас живет Одесса

Как живет Одесса через 10 лет после показательной казни прорусских активистов Валентин АЛФИМОВ Наши люди до сих пор в Одессе есть и они ждут и русскую армию, и русский мир Фото: REUTERS Пожар в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года начал новую главу русского города Одесса с нацистскими маршами и отрицанием своей истории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
Лучший способ вернуть расположение населения- повторить возможность рассчитаться с бандерлохами, как при освобождении Одессы в годы ВОВ- берегите столбы и не дайте уйти всей падали, замешанной в сотрудничестве с нациками, безжалостно!!!Однажды это вернуло Одессу в родную гавань.
Ответить
12 час.
Вадим Скоробогатов
ДУМАЛИ РАССОСЁТСЯ....НЕ РАССОСАЛОСЬ...ОКАЗАЛИСЬ В ПОЛНОЙ ЖОПЕ.
Ответить
9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
УВООРУЖАТЬСЯ НАДО...ХВАТИТ БЫТЬ БЕЗОРУЖНЫМИ.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх