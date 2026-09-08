Менеджер Усика Лапин: Александр всегда открыт для больших вызовов

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин отреагировал на то, что британец британец Тайсон Фьюри вызвал его клиента на бой, отметив, что Александр всегда открыт для больших вызовов, передает Sky Sports.
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