Менеджер Усика Лапин: Александр всегда открыт для больших вызовов

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин отреагировал на то, что британец британец Тайсон Фьюри вызвал его клиента на бой, отметив, что Александр всегда открыт для больших вызовов, передает Sky Sports.