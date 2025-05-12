ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, ударившую накануне по Рыльску: кадры

Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО HIMARS в Сумской области.Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили пусковую установку HIMARS ВСУ, из которой накануне был нанесён удар по курскому Рыльску.
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