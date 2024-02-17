8 блюд на скорую руку, которые можно приготовить за полчаса

Как быть и что делать, если ежедневная готовка занимает уйму времени, а жить на полуфабрикатах – не выход? Однозначно, стоит обратить внимание на рецепты вкуснейших блюд, которые можно приготовить всего лишь за тридцать минут.
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