© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Белую розу, которую канцлер Шольц положил в субботу на паперть Магдебургского собора, он с таким же успехом мог бы положить на свою политическую могилу.
Путин ударил по Германии. Наконец-то
Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
Мерзкие уроды недоношенные
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13 час.
ГВ
Герман Веснин
Твари мерзость нацисткая
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12 час.
NN
N N
А при чем здесь укрепление армии Путиным и теракт в Магдебурге? Террорист даже не из России приехал!
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10 час.
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