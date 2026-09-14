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Александр Соколов Түбән Камага һөҗүмнән соң Татарстанга кайгы уртаклашу белдерде

Киров өлкәсе башлыгы Александр Соколов Түбән Камага һөҗүм аркасында Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановка кайгы уртаклашу белдерде.

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