Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом" помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на расшифровку Белого дома его речи на приеме нацкомитета Демократической партии.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на расшифровку Белого дома его речи на приеме нацкомитета Демократической партии.
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