Газета.ру

7 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    ПРИДУРОК... Навозом топить будешь Говна в уСраине много,поделятся...Шольц: Германия д...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    История всегда показывает кто привык находиться под сапогом других и это их выбор...Черногория официа...
  • Александр Раевский
    А в МО ничего не напутали, - вначале 1 год срочной служб ( в 18 летнем возрасте) + 10 лет службы по контракту, - полу...МО РФ хочет увели...

Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом" помощи Украине

Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом" помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на расшифровку Белого дома его речи на приеме нацкомитета Демократической партии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх