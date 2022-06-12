Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в США "субпродуктом" помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал ожидаемым последствием помощи Украине, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на расшифровку Белого дома его речи на приеме нацкомитета Демократической партии.