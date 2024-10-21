Десятки миллионов людей могут погибнуть из-за антибиотиков

Иностранные эксперты забили тревогу из-за снижающейся эффективности антибиотиков. На эту проблему указал президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц, отметив, что широко распространенные препараты перестают помогать при различных заболеваниях из-за неправильного и чрезмерного их использования.
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