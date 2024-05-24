Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Европа готовится к началу войны с Россией – Орбан
Комментарии
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Eduard
Украина им снится! Фига им приснится!
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17 час.
Галина Чужая
У нашего народа на изничтожение любой нечисти сил хватит.
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11 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Западные страны, настроенные против России, не хило так потряхивает, потому они понимают, что именно российские военные подготовлены и знают не по наслышке что такое современная война, а европейцы чувствуют себя не так уверенно не смотря на их "оборонительный"альянс НАТО. Да, война возможна... оглядываясь на прошлое западу очень не нравится наш День Победы - он им напоминает о их предательстве и вероломстве, а вдруг опять пойдет не так как ОНИ задумали...
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10 час.
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