Европа готовится к началу войны с Россией – Орбан

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Западные страны, настроенные против России, не хило так потряхивает, потому они понимают, что именно российские военные подготовлены и знают не по наслышке что такое современная война, а европейцы чувствуют себя не так уверенно не смотря на их "оборонительный"альянс НАТО. Да, война возможна... оглядываясь на прошлое западу очень не нравится наш День Победы - он им напоминает о их предательстве и вероломстве, а вдруг опять пойдет не так как ОНИ задумали...