Акция «Здоровый Петрозаводск» вновь пройдет в столице Карелии

Профилактическую акцию «Здоровый Петрозаводск» организуют Министерство здравоохранения Карелии, Городская поликлиника №2, Республиканский противотуберкулезный диспансер и Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики Городской поликлиники № 1.
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