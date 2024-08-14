А я все чаще замечаю, что эмоциональное состояние женщины в браке даже важнее денег. Нет, это не означает, что можно забить на базовые потребности, «достав звезду с неба».
Эмоциональные права женщины в браке
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Вся эта эмансипация, и перераспределение половых ролей, в традиционной семье, приводит к пид****тии и лесбиянству, что собственно, прекрасно доказал современный "Запад".
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18 час.
Владимир Соколов
у бабы есть права эмоциональные))) у мужчины есть возможность заткнуть бабу парой ударов в ее звонкий бубен)) каждая сама выбирает пользоваться правами и получать в бубен или просто помолчать . и автор женские права увидел, а какие права у мужчин?))
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13 час.
В
Воробей
Неэффективно воспитанные женщины характерны тем, что настроены к мужчинам рефлекторно соревновательно. То есть, делают это неосознанно. К сожалению, при этом они полностью упускают смысл общего принципа: "Можно выиграть битву, но проиграть войну." Отсюда и массовые разводы.
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5 час.
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