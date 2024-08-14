Эмоциональные права женщины в браке

Валерий Кривошеев Вся эта эмансипация, и перераспределение половых ролей, в традиционной семье, приводит к пид****тии и лесбиянству, что собственно, прекрасно доказал современный "Запад".

Владимир Соколов у бабы есть права эмоциональные))) у мужчины есть возможность заткнуть бабу парой ударов в ее звонкий бубен)) каждая сама выбирает пользоваться правами и получать в бубен или просто помолчать . и автор женские права увидел, а какие права у мужчин?))