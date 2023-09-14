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Слепышев о неудачах ЦСКА: «Никакой паники нет – в том году так же мучились. Сезон длинный, наберем еще форму»

Армейцы потерпели 4 поражения в 6 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Вчера команда уступила «Динамо» (1:4).

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