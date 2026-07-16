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«Остров Мечты» завершает пусконаладочные испытания американской горки «Пламя скорости»

«Остров Мечты» завершает пусконаладочные испытания американской горки «Пламя скорости»

До открытия — 500 тестовых заездов. предоставлено Пресс-службойПарк развлечений «Остров Мечты» переходит к финальному и одному из самых ответственных этапов подготовки новой экстремальной катальной горы «Пламя скорости».

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