Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

ЖИВУТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ.

ЖИВУТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ.

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сотрудники городской библиотеки № 8 имени Евфросинии Полоцкой, для учеников 3 ´Г´ класса ГУО ´Гимназия № 3 имени митрополита Филарета (Вахрамеева) г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх