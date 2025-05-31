ЖИВУТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ.

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, сотрудники городской библиотеки № 8 имени Евфросинии Полоцкой, для учеников 3 ´Г´ класса ГУО ´Гимназия № 3 имени митрополита Филарета (Вахрамеева) г.
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