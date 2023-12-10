Генетические ножницы: в США разрешили терапию на основе системы CRISPR

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило два препарата, Casgevy и Lyfgenia — первые клеточные генные терапии для лечения серповидно-клеточной анемиии у пациентов в возрасте 12 лет и старше.
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