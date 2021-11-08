В Минске объяснили цели армий Беларуси

Первый заместитель главы генштаба Беларуси Игорь Король в эфире телеканала СТВ заявил, что ВС России и Беларуси существуют для защиты границ своих государств, а не для нападения на другие страныПервый заместитель главы генштаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король в воскресенье, 7 ноября, в эфире телеканала СТВ заявил, что ВС России и Беларуси существуют для защиты границ своих государств, а не для нападения на другие страны.