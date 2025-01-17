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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 3 шайбы после 33 бросков «Коламбуса». У него 7 поражений в 9 играх за «Сан-Хосе» при 89,0% сэйвов и КН 3,51

Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:4). Россиянин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

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